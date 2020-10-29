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محافظات

بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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أيمن محمود
إستقبل  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس ، المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، لبحث تم تطوير عدد من المناطق العشوائية بمطروح بالإضافة إلى متابعة   ما تم بمحافظة مطروح من تطوير لمناطق غير آمنة عشوائية.


حيث تم مناقشة تطوير   منطقة الطابية ،و إنشاء أسواق جديدة بمدن المحافظة ( الضبعة برانى وسيوة ) لمنع العشوائيات  والحفاظ على التنسيق  المعمارى المتميز للمحافظة .

 كما تم مناقشة مدى  حاجة عدة مناطق بمرسي مطروح لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضارى لائق بالمواطنين ومنها عزبة السلام ، العجارمة ،  العزبة الغربية ، المغاربة ، وعزبة كفر الشيخ ،عزبة الشيخ صافى ،من حيث البنية التحتية وخدمات الكهرباء من كابلات هوائية الى ارضية  ورصف وتركيب بلاط انترلوك  و تطوير شبكة الصرف الصحى وغيرها .

كما تم طرح مقترح عمل  مخطط والبدء بنموذج إنشاء منطقة متكاملة البنية التحتية والمرافق بمدينة مرسى مطروح ، وكذلك دراسة مدى إمكانية فتح محاور طرق  جديدة وفقا لطبيعة كل منطقة وبما يعود بمزيد من النفع على الأهالي ويوفر  تجمعات سكنية لائقة تتوافر بها كافة الخدمات والبنية التحتية وحياة كريمة لهم .

وتمت مناقشة دراسة تطوير مناطق  السلام ووفلة وأبو الليف بمدينة سيوة  بما يخدم النشاط السياحى بالواحة  مع مراعاة المخطط العام لتطوير سيوة والحفاظ على التراث البيئى بها بالتنسيق مع وزارة السياحة .

كما قام محافظ مطروح  بجولة داخل مدينة مرسي مطروح لمتابعة المناطق العشوائية  وإمكانية رفع كفاءتها.

و قدم محافظ مطروح  الشكر لمدير صندوق تطوير العشوائيات على التعاون والجهود المثمرة للصندوق فى الارتقاء الحضارى  بمدن المحافظة وتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطنين بها،  والعمل على إعلان محافظة مطروح محافظة خالية من العشائيات بنهاية العام القادم 2021.
بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها
بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها
بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها
بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها
بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها

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