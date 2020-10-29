خلافات أسرية.. حقيقة العثور على طفل داخل سيارة ميكروباص

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن العثور على طفل داخل سيارة ميكروباص بأسيوط.





على خلفية تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن عثور سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بخط ( أسيوط / القاهرة ) على طفل داخل سيارته تخلى عنه أحد الركاب، وقيام السائق بتحرير محضر بالواقعة والإحتفاظ بالطفل، وتضمن المنشور رقم هاتف محمول للتواصل معه لمن يتعرف على الطفل، أو التوصل لأهليته.





تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من التوصل إلى الشخص الذى قام بنشر المنشور المُشار إليه ، وبالتواصل معه أفاد بأن الطفل متواجد حاليًا لدى شقيقه (سائق – مقيم بالقاهرة ) وبالتواصل معه قرر بأن الطفل المتواجد لديه نجل سائق صديقه – مقيم بذات العنوان وذلك لوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، وأن شقيقه هو من قام بنشر المنشور المُشار إليه لوجود خلافات بينهما .. وبالفحص تبين حذف المنشور من على مواقع التواصل الإجتماعى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



