AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلافات أسرية.. حقيقة العثور على طفل داخل سيارة ميكروباص

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:18 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن العثور على طفل داخل سيارة ميكروباص بأسيوط.

على خلفية تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن عثور سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بخط ( أسيوط / القاهرة ) على طفل داخل سيارته تخلى عنه أحد الركاب، وقيام السائق بتحرير محضر بالواقعة والإحتفاظ بالطفل، وتضمن المنشور رقم هاتف محمول للتواصل معه لمن يتعرف على الطفل، أو التوصل لأهليته.

 تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من التوصل إلى الشخص الذى قام بنشر المنشور المُشار إليه ، وبالتواصل معه أفاد بأن الطفل متواجد حاليًا لدى شقيقه (سائق – مقيم بالقاهرة ) وبالتواصل معه قرر بأن الطفل المتواجد لديه نجل سائق صديقه – مقيم بذات العنوان وذلك لوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، وأن شقيقه هو من قام بنشر المنشور المُشار إليه لوجود خلافات بينهما .. وبالفحص تبين حذف المنشور من على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفلات تعذيب أبطالها الوالدين.. أم تحرق طفلها في الشروق وأب يربط طفله بالجنازير| حكايات مرعبة بحجة التهذيب

كانت بتلعب فى الشارع.. حقيقة تعرض فتاة للاختطاف بالمنوفية

كانت خايفة وكلمت خطيبها .. حقيقة تعرض فتاة لمحاولة اختطاف بالمرج

حقيقة تداول منشور على فيسبوك بشأن خطف الأطفال في المنوفية

جهود الداخلية خلال 24 ساعة.. كشف لغز اختفاء فتاة.. حقيقة اختفاء الأطفال من المنوفية.. وإحباط محاولة الاستيلاء على سولار من خطوط بترول السويس

إخلاء سبيل المتهمة بنشر أخبار كاذبة عن خطف الأطفال بالمنوفية

ترشيحاتنا

ميزة قاتلة من واتساب تصل إلى هاتفك قريبا.. تعرف عليها

ظهور جذاب لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

محمد صلاح يرد على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي

ظهور أحداث جديدة بواقعة فرد الأمن مع أحمد فلوكس والأخير: حقي قادم

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. استشاري صحة نفسية يوضح سمات جرائم الشرف

مفاجأة .. مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب

العيون حسدتهم.. صور تبرز رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي من مهرجان الجونة