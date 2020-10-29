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اقتصاد

في عام.. مصر تصدر بـ 24.1 مليون دولار فواكه طازجة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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اية الجارحي
ارتفعت قيمة صادرات مصر من الفواكه الطازجة لـ 24.1 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 22.9 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 505%، جاء ذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

وبلغت قيمة الصادرات من الأسمدة وفقا لنشرة التجارة الخارجية والتي حصل صدى البلد على نسخه منها، 98.1 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 86.2 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9 % .

وبلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 80.1 مليون دولار خلال أغسطس 2020 مقارنة بـ 77.0 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 4.0%.

وكانت قد سجلت صادرات مصر 1.91 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقارنة بـ 1.11 مليار دولار خلال أغسطس 2019 بنسبة تراجع بلغت 9.4%. 

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