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رياضة

أول تعليق رسمي من الكاف على أنباء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:31 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد السعيد
علق ألكسندر سيوي مدير إدارة الاتصالات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف" عن إمكانية تأجيل مباراة الزمالك الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير مغربية، أكدت منذ ساعات قليلة، أن الكاف استقر على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر، والمباراة النهائية إلى 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.

وقال سيوي في تصريحات أبرزتها صحيفة المنتخب المغربية: "مصر لديها بعض التحفظات على مواعيد مباراتي الزمالك والرجاء، ونهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "نحن الآن في مناقشات مع السلطات المصرية من أجل الوصول للحل الأفضل لكل الأطراف بشأن موعد مبارتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال".

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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