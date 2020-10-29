تعرف على إصابة نيمار ومدة غيابه

كشف تقرير صحفي فرنسي، مساء اليوم الخميس، آخر المستجدات المرتبطة بإصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان.





ونيمار اضطر ليلة أمس الأربعاء إلى مغادرة ملعب المباراة التي كانت تجمع بين نادي العاصمة الفرنسية باريس، ضد خصمه إسطنبول باشاك شهير، في الدقيقة 26، بعد أن شعر بآلام عضلية، قبل أن يحقق فريقه الفوز بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن نيمار مصاب في عضلة الفخذ الأيسر، كما سيغيب عن اثنين من مباريات فريقه القادمة، ضد كل من نانت في الدوري الفرنسي، ثم لايبزيج بدوري أبطال أوروبا.





من جانبها، أشارت شبكة مونت كارلو الفرنسية، إلى أن نيمار كان يشعر بالآلام نفسها قبل بداية اللقاء، أثناء عملية الإحماء، لكنه خاطر، وشارك أساسيًا ضد إسطنبول.