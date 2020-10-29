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ديني

الأوقاف: فتح مصلى السيدات بمسجد السيد البدوي بطنطا .. السبت المقبل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:34 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر السبت الموافق 31 / 10 / 2020م ، وذلك أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وتحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية ، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي تسبق الافتتاح .


واشترط الوزير أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق ، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد ، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات .


وأكدت الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح.

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