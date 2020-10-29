الأوقاف: فتح مصلى السيدات بمسجد السيد البدوي بطنطا .. السبت المقبل

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر السبت الموافق 31 / 10 / 2020م ، وذلك أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وتحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية ، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي تسبق الافتتاح .

واشترط الوزير أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق ، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد ، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات .