تأجيل مباريات نصف ونهائي دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

أعلن الاعلامي أحمد شوبير تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي لأجل غير مسمي كما تم تأجيل مباراة نهائي دورى الابطال .





وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : عاجل و رسميًا - الاتحاد الأفريقي يعلن عن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى





وكانت تقارير مغربية، أكدت منذ ساعات قليلة، أن الكاف استقر على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر، والمباراة النهائية إلى 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.









وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.





يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.