AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تأجيل مباريات نصف ونهائي دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:53 م
الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن الاعلامي أحمد شوبير تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي لأجل غير مسمي كما تم تأجيل مباراة نهائي دورى الابطال . 

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : عاجل و رسميًا -  الاتحاد الأفريقي يعلن عن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

وكانت تقارير مغربية، أكدت منذ ساعات قليلة، أن الكاف استقر على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر، والمباراة النهائية إلى 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.


وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الوداد يعلن سلبية مسحات الفريق قبل مواجهة الأهلي في دوري ابطال افريقيا

الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

ترشيحاتنا

تركيا تسحب قواتها من سوريا

بالستان كالهنود.. رانيا يوسف تثير الجدل من مهرجان الجونة

الشرطة الفرنسية تحبط هجوما جديدا على كنيسة قرب باريس

هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار

اجتماع عاجل لمجلس النواب الأحد لمناقشة قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

7000 جندي واجتماع لمجلس الدفاع .. ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي

AdvertisementS

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

أول تعليق رسمي من الكاف على أنباء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

خاص| سام أبراهام: أنتظر إشارة منتخب مصر.. أشبه صلاح في 3 أشياء.. والأهلي خسر رمضان صبحي

اتحاد الكرة يحتفى بعيد ميلاد ملك خط النص فاروق جعفر الـ 68

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

هاني العتال: أنتظر نتيجة طعن الزمالك على بطلان اللائحة ومرتضى منصور يؤثر على استقرار الفريق

تأجيل مباريات نصف ونهائي دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

بمباركة ريكاردو.. تعرف على موعد وصول باتريك فييرا للانضمام للإسماعيلي

رئيس نادي إنبي يتقدم باستقالته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بعد الشفاء.. دراسة تكشف عن 5 أعراض تحدد خطورة فيروس كورونا

نُقلت إلى مستشفى مرتين.. صبغة الحواجب كادت تنهي حياة امرأة ثلاثينية.. اعرف القصة

بالأحمر الناري.. زينب غريب بإطلالة مثيرة من مهرجان الجونة