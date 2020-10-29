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أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل بعد قرار بيع أمريكا 50 طائرة إف- 35 لـ الإمارات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:02 م
علم إسرائيل
علم إسرائيل
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القسم الخارجي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية بيع 50 مقاتلة من طراز "إف 35" للإمارات.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال نتنياهو: "نحن جميعًا نواجه تهديدًا مشتركًا".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر لها قولهم إن البيت الأبيض أخطر الكونجرس بعزمه بيع 50 طائرة من طراز "إف- 35" إلى الإمارات.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شئون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، قال في وقت سابق إن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات العربية المتحدة بطائرات F-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والإمارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وأوضح أن الحوارات الاستراتيجية مع الشركاء والحلفاء فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن الشهر الماضي شهد أحداثا مهمة منها الحوار الاستراتيجي مع السعودية والحوار الاستراتيجي الأول مع الامارات وانضمام البحرين لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت الإمارات بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب، إنه لا يعارض حصول الإمارات على المقاتلات المتطورة، إلا أن الكونجرس قد يمنع أي اتفاق لا يضمن تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.

وطمأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الشهر الماضي، تل أبيب، برسالة، مفادها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط".

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