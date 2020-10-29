الاتحاد يفوز على أسوان 3-1 في ختام الدوري المصري.. فيديو

تمكن فريق الاتحاد السكندري من الفوز على منافسه اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بقيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لزعيم الثغر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين.





وواجه الاتحاد منافسه اسوان، على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز.





سجل أحمد حجي الهدف الأول عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة بعد دربكة كبيرة داخل امام حارس مرمى اسوان.





واحرز أحمد راشد الهدف عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٤٢ من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى ليقتنصها راشد ويسكنها الشباك.





حصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي اسوان على ركلة جزاء في الدقيقة ٤٦ من عمر المباراة.





سجل فادي فريد الكرة ببراعة في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة وقلص الفارق لاسوان لتصبح النتيجة ٢-١.





واستطاع الاتحاد السكندري أن يسجل الهدف الثالث في شوط المباراة الثاني وينهي اللقاء بثلاثية مقابل هدف واحد.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري الى النقطة ٤٢ ويحتل المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة ٣٧ في المركز الثالث عشر.





وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:





حراسة المرمى: عمرو خليل.





خط الدفاع: صبري رحيل ومروان النجار، ومحمد رجب ومحمود شعبان.





خط الوسط: أحمد مانجا ومروان عطية، وخالد الغندور وأحمد راشد.





خط الهجوم: كريم الديب وأحمد حجي.





بينما جلس على مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي ومحمد كامل، ويوسف حسن ومحمد الصباحي، وبلال السيد وعادل بدر، وعبدالغني محمد وأسامة عزب.



