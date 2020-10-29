أول تعليق من ركاب قطار طنطا الناجين بعد خروجه عن القضبان

شهدت منطقه العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة خروج عربتي قطار "طنطا - بورسعيد" عن القضبان بشكل مفاجئ قبل دخوله محطه طنطا رئيسية بوسط الدلتا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.









كما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربيه إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار بشكل مفاجئ بذات المنطقه المذكورة.





وانتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها من خلال الانتقال الي مكان الحادث كما تم الدفع بقوات الحمايه المدنيه والاوناش الي مكان الحادث.





كما تم إخطار الجهات المعنية بالهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا وتم الدفع باوناش للرفع عربات القطار واعاده تسيير حركة القطارات بصوره طبيعية.





وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وتم ندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينه موقع الواقعة .





في المقابل أكد محمد حسن أحد ركاب القطار أنه استقله من محطه ركاب القطارات بمركز ميت غمر بطريق الزقازيق لافتا بقوله " فوجئنا بخروج العربتين فجاه بمنطقه العجيزي بطنطا والحمدلله سرعه القطار كانت هادئة وربنا نجانا من اخطار الموت ونأمل في صيانه عربات القطارات المتهالكة حفاظا على ارواح وحياه المواطنين".





كما تابعت الحاجة سوسن عليوه من ركاب القطار " أن خروج العربات عن القضبان تسبب في افزاع أهالي المنطقه الذين تحركوا سريعا في اغاثه الجميع وإخراج الركاب وأطفالهم في أجواء امنه".



