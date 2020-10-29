وزير الخارجية الفرنسي يمد يده للمسلمين.. رسالة سلام من باريس بعد هجوم نيس

بعد مقتل 3 أشخاص في هجوم إرهابي بمدينة نيس الفرنسية، مد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يده مرة أخرى إلى الجالية المسلمة في البلاد، موجها للعالم الإسلامي رسالة سلام.





ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، شدد لودريان على أن فرنسا "بلد التسامح وليست موطن الازدراء والرفض".





وأضاف لودريان خلال مناقشة ميزانية وزارته اليوم الخميس: "لا تسمعوا صوت أولئك الذين يسعون لإثارة الشك. يجب ألا ننشغل بتجاوزات أقلية من المتلاعبين".





ولفت "الدين والثقافة الإسلامية جزء من تاريخنا الفرنسي والأوروبي، ونحن نحترمه"، مضيفًا أن "المسلمين ينتمون إلى مجتمعنا الوطني مما يضمن لهم حرية العبادة".





وأكد وزير الخارجية الفرنسي "لا يمكننا قبول حملات التضليل والتلاعب هذه لأنها تهدف إلى تشويه الحقائق وإخفائها" في إشارة إلى أن المسلمين".





وتأتي رسالة لودريان وسط الأزمة التي تواجه فرنسا، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن حرية التعبير على خلفية نشر صحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة رسوم مسيئة للنبي محمد.



