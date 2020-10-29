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رانيا يوسف نسيت الفستان ولبست البطانة.. أبلة فاهيتا تسخر من ملابس نجمات مهرجان الجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:55 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاني حسين
سخرت الدمية الاستعراضية أبلة فاهيتا، من فساتين الفنانات والنجمات في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت أبلة فاهيتا  في برنامجها "أبلة فاهيتا من الدوبلكس" والمذاع على قناة "أون": "مهرجان الجونة السنة دي تحفة واكتر حاجة عجبتني  فستان بوسي شلبي، وكانت أكتر واحدة ملتزمة بالإجراءات الوقائية ومش بتخرج إلا بالكمامة في بقها وطبعت عليها وشها ومحدش عرفها برده ".

وأضافت أبلة فاهيتا: "مجموعة من الوجوه الشابة عملوا  قلبان في الموضة في مهرجان الجونة، ولقينا فساتين من إعادة تدوير ورق البلاستيك".

وتابعت أبلة فاهيتا: "شيرين رضا كانت حلوة وكان ناقصها تطلع نار من بقها، وقالوا لـ رانيا يوسف خلي بالك من البطانة فـ نسيت الفستان ولبست البطانة بس".

يذكر أن نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي،  أعلنت عن انتهاء تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين"، وهو أحد أعمال نتفليكس العربية الأصلية، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

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