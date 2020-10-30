AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

من الذي كان يحكم بين النبي وعائشة وقت الخلاف.. الإفتاء تكشف عنه

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
كشف الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عن الشخص الذي اختاره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها للتحكيم عند وقوع الخلاف بينهما.

وأضاف الورداني، في فيديو له، أن السيدة عائشة أغضبت النبي ذات مرة، فعرض عليها أن نأتي بحكم بينهما، فعرض عليها تحكيم سيدنا عمر فرفضت، ثم عرض عليها والدها سيدنا أبو بكر، فوافقت.

وأشار إلى أن حين اجتمعت الأطراف الثلاثة، قالت السيدة عائشة تكلم أنت ولا تتكلم إلا بصدق، فأغضبت سيدنا أبو بكر وهم على ضربها، فاحتمت بزوجها الرسول الكريم، وأخبره بأن ما لهذا دعوناك يا أبا بكر وإنما لتصلح بيننا.

وتابع: بعد ذلك توجه النبي بالحديث للسيدة عائشة معقبا بأن حماها من أبيها فضحكت السيدة عائشة، ثم عاد إليهما أبو بكر فوجدهما يضحكان وطلب منهما أن يشركاه في هذا الفرح.

وذكر أن النبي الكريم يعلمنا من هذا الموقف أن نكون أصحاب بال طويل وأن يسمع أكثر مما يتكلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاوى شغلت الأذهان.. هل أسجد للسهو قبل التسليم من الصلاة أم بعده؟ هل يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون.. هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. حكم وضع المصحف في السيارة للتبرك

موعد المولد النبوي 2020 فلكيا وشرعيا

المولد النبوي 2020 .. الإفتاء تحسم كم يوم متبقيا على الاحتفال به؟

المولد النبوي 2020 .. الإفتاء تحدد الموعد الشرعي

كم عدد أبناء الرسول الذكور والإناث وما أسماؤهم ؟

كيفية تعامل النبي محمد مع الخدم .. أحسن الناس هديا وتعاملا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة موعد وصول فريق الرجاء لمواجهة الزمالك

واتساب يفاجئ مستخدميه بـ تحديثين طال انتظارهما.. اعرف إزاي تستخدمهم

شمس الكويتية: أنا عندي انفصام في الشخصية اللي هيتجوزنى هجنن أمه

ارفض_التاجيل_ياخطيب هاشتاج يتصدر تويتر

أسهل طريقة للحصول على أجر قيام الليل

الأهلي يعدل موعد الجمعية العمومية بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة