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محافظات

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف الطبي على 100874 مواطنا بالوادي الجديد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 100874 مواطن منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 141% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، حيث نجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 41 %.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد،  في بيان صحفي، إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.
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وأوضح انه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.
وأضاف محروس،  أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

وكانت محافظة الوادي الجديد، قد دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.



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