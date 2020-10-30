للمبتدئين في الريجيم.. 5 أشياء مهمة لفقدان الوزن

هناك الكثير من الأشخاص الذين يشبهونك تمامًا ولا يوجد سبب يجعلك تشعر بالخجل أو الإحراج من طرح هذا السؤال.اقرأ أيضًا - فقدان الوزن: 5 طرق غير مكلفة للحصول على الشكل





كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا مهمًا جدًا في رحلة إنقاص الوزن. فيما يلي 5 نصائح يمكن أن تساعدك على إدارة وزنك دون إجهاد نفسك







حافظ على رطوبتك إن شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم ليس مفيدًا لصحتك العامة ، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا للغاية عندما تحاول إنقاص الوزن. القاعدة الأولى والأهم هي أن تستهلك الماء قبل وجباتك بثلاثين دقيقة على الأقل. كشفت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يتناولون الماء أثناء وجباتهم يمكن أن يفقدوا الوزن بشكل أسرع من الأقسام الأخرى. أيضًا ، يمكن أن يساعدك استهلاك الماء على التخلص من السموم التي تعد أكبر أعدائك عندما تحاول إنقاص الوزن. علاوة على ذلك ، عندما تكون رطبًا من الداخل ، تنخفض الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

قم بتضمين الخضر في نظامك الغذائي الخضار التي تحتوي على ألياف هي صديقك عندما تحاول التخلص من الدهون. الأطعمة الخارقة مثل الأفوكادو والبروكلي وبراعم بروكسل والجزر غنية بالألياف القابلة للذوبان. إنه ليس مفيدًا فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا لصحتك العامة. تساعد هذه الأطعمة جسمك على محاربة الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

احصل على ما يكفي من فيتامين د يلعب فيتامين د الذي تحصل عليه من أشعة الشمس دورًا مهمًا للغاية في رحلة إنقاص الوزن. اجلس في الخارج في ضوء الشمس لمدة 10-15 دقيقة على الأقل كل يوم. يمكن للمرء أيضًا تناول المكملات الموصوفة من الطبيب.

لا تفوت الوجبة من أهم ركائز إنقاص الوزن عدم تجويع نفسك أبدًا. لن يساعدك تخطي الوجبات أبدًا على إنقاص الوزن. سوف يجعلك فقط تشعر بالانتفاخ والغازات. الحيلة المثالية لفقدان الوزن بسرعة هي تناول وجبات صغيرة على فترات سريعة. أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي وتأكد من تناول الخضر.



