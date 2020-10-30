قائمة مواصفات و أسعار أشهر 3 سيارات من هيونداي في 2021

يتألق الصانع الكوري "هيونداي" داخل السوق المصري للسيارات بالعديد من الاصدارات المختلفة، والتي تشعل السباق التنافسي بينه وبين كبار مصنعي السيارات والعلامات التجارية المختلفة، و نستعرض سويًا في هذا التقرير مواصفات و أسعار أشهر 3 سيارات في السوق المصري بين فئة السيدان وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام و التي تنتمي الى عائلة الـSUV.





1- هيونداي اكسنت RB

اتخذت السيارة هيونداي اكسنت شهرة واسعة داخل السوق المصري للسيارات بعدما انطلقت الأيقونة "اكسنت" في موديلات سابقة تعود لفترة التسعينات، حيث استطاعت المحافظة على تواجدها بإصدار حزمة تحديثات مختلفة من حيث الشكل والمواصفات ولكن باصدار محلي التجميع، فالسيارة اكسنت RB موديل 2021 تنتمي إلى فئة السيارات السيدان وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد طاقة قدرها 125 حصان و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصلة بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 سرعات.





تأتي السيارة ب ـ4 فئات تختلف من حيث السعر والتجهيزات، و قدرت أسعار السيارة لفئتها الأربعة كالتالى:

الفئة الأولى GL 2021 1600 CC 206.900 جنيه

الفئة الثانية SR 2021 1600 CC 216.900 جنيه

الفئة الثالثة DAB 2021 1600 CC 221.900 جنيه

الفئة الرابعة HIGHLINE 2021 1600 CC 241.900 جنيه





2- السيارة هيونداي النترا HD

زودت السيارة هيونداي النترا HD بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، حيث يمكنها من التسارع من وضع الاستعداد حتى تبلغ سرعة 100 كم /الساعة في غضون 11.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر/ 100 كم/ ساعة.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة والتي تم إصدارها بعدة فئات مختلفة من حيث التجهيزات لتشمل

الفئة الأولى GL / TINTED GLASS 2021 1600 CC 234.900 جنيه

الفئة الثانية GL / SR / TINTED GLASS 2021 1600 CC 241.900 جنيه

الفئة الثالثة GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2021 1600 CC 247.900 جنيه

الفئة الرابعة GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 1600 CC 262.900 جنيه





3- السيارة هيونداي توسان

تعد هذه السيارة هي واحدة من السيارات المنافسة داخل السباق الشرس لعائلة الـSUV حيث زودت هيونداي توسان موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/ متر، معتمدة على ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات، كما تقدم أيضًا فئة محرك "تربو" رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 175 حصان، وعزم أقصى دوران 265 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان 2021 بجميع فئاتها:

الفئة الأولى A/T GL TLe FL 409,900 جنيه

الفئة الثانية A/T GLS TLe FL 439.900 جنيه

الفئة الثالثة A/T GLS Plus TLe FL 464.900 جنيه

الفئة الرابعة A/T Turbo GDI MD TLe FL 464.900 جنيه

الفئة الخامسة A/T GLS Fully Loaded TLe FL 489.900 جنيه

الفئة السادسة A/T Turbo GDI TLe FL TL 514.900 جنيه