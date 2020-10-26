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سيارات

شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:56 م
هيونداي باليسيد hyundai
هيونداي باليسيد hyundai palisade
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اشرف عطية
طرحت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة الجديدة هيونداي باليسيد hyundai palisade الفيس ليفت في كوريا الجنوبية و جائت السيارة بتصميم خيالي مبهر من الصانع الكوري . 

 
وتأتي السيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade بمحركن V6 بنزين سعة 3500 سي سي بقوة 277 حصانًا و3800 سي سي بقوة 295 حصانا ومتاحة أيضًا بمحرك ديزل 2200 سي سي ينتج 200 حصان. 

وتأتي السيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade بتصميم جديد كليًا من حيث الشبك الامامي والإكصدامات والفوانيس الأمامية والخلفية مع وضوح الأضواء الليد النهارية أسفل المصد الأمامي. 

وجاءت السيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade بتمويه شديد لدرجة جعلت من الصعب جدًا رؤية التغييرات التي حدثت علي التصميم الخارجي للسيارة، ولكن توجد مواقع اخري سربت صور محتمل ان تكون فعلا هي هيونداي باليسيد 2021 hyundai palisade

هيونداي باليسيد 2021 hyundai palisade تأتي بالعديد من أنظمة السلامة، والانظمة الترفيهية ومن المحتمل ان تأتي بالنظام الذي اطلقته هيونداي مؤخرًا والمعروف باسم باليسيد Calligraphy والذي يتضمن المزيد من التحديثات والمقصورة الداخلية الرائعة.
شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة
شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة
شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة
شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة

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