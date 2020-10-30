سوزان نجم الدين تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفلت الفنانة سوزان نجم الدين بالمولد النبوي الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت سوزان نجم الدين قائلة "وماالنور الذي في العين إلاّ أثرًا من نور القلب..وأمّا النّور الذي في القلب فماهو إلاّ أثرٌ من نور الله #المولد_النبوي_الشريف #الحمد_لله #كل_عام_وانتم_بخير".





يذكر أن احدث أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.



