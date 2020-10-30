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رياضة

على طريقته الخاصة .. الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
عصام الحضري وزوجته
عصام الحضري وزوجته
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مصطفى كرم
احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر الحضري صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلا "زوجتي الحبيبة أم ياسين الغالية كل سنة وكل العمر وانتي طيبة و بخير و ربنا يخليكي لينا ومايحرمناش منك ابدا يا رب ". 

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".


وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي، لذلك أثق في عودتي مرة أخرى. 

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