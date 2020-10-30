الحكومة: لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية





نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية.





قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مُوضحةً إعفاء كافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقًا للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، مُشددةً على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.





وفي السياق ذاته، فإنه وفقًا للمادة الثامنة من القرار تم تحديد الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، لتشمل "الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، فضلًا عن أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وكذلك أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم إعفاء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، إلى جانب إعفاء أبناء مصابي الثورة، وطلاب حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، بالإضافة إلى طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات وللأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.



