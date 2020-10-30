الذهب يرتفع 4 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 يسجل 817 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 بنحو 4 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 817 جنيها للجرام.





وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء 933 جنيها.





ووصل عيار 18 اليوم الاربعاء إلى 697 جنيه.





وسجل السعر العالمي للذهب 1875 دولارا للاوقية.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.