5 طرق تساعد على تناول الملح بالكميات الصحية

يتميز الملح بنكهة لا مثيل لها وهو عبارة عن معدن يتكون أساسًا من كلوريد الصوديوم ، والذي إذا لم يتم تناوله بكميات مناسبة فسوف يضر الجسم أكثر مما ينفع ؛ لذلك ، فإن الكمية المناسبة من الملح ونوعيته مهمة للغاية لصحتك الجيدة.





الملح الشائع هو نسخة مكررة من الملح يعرف غالبًا باسم ملح الطعام ، وهو مدعم باليود، و يجب على المرء أن يستهلك الملح غير المكرر لأنه يحتوي على جميع المعادن مثل الملح الصخري أو ملح الهيمالايا الوردي ، وذلك وفقا لما ذكره موقع " food.ndtv " .





يحتاج جسم الإنسان السليم إلى حوالي 8 جرام من الملح في اليوم وهو ما يعادل حوالي نصف ملعقة صغيرة في المتوسط ​​، ولكن في الهند يميل الناس إلى استهلاك ما يقرب من 10-12 جرامًا في اليوم الواحد.





فيما يلي 5 طرق فعالة لتقليل تناول الملح في نظامك الغذائي اليومي:





تجنب الأطعمة المصنعة والصلصات

في الوقت الحاضر ، من السهل جدًا علينا الحصول على وجبة جاهزة للأكل من السوق وتسخينها في المنزل. عادة ما تكون هذه المشتريات مندفعة أو نابعة من الرغبة الشديدة حيث نتجنب بسهولة قراءة كميات الملح المذكورة. تضيف هذه المنتجات الغذائية مستويات غير صحية من الملح لجعلها مذاقًا أفضل مما يضرنا بشدة. لذلك ، تجنب شراء هذه الوجبات الجاهزة للأكل من الأطعمة المصنعة وجرب تناول خيارات صحية مثل الفواكه والمكسرات والبذور.

تجنب شراء هذه الوجبات الغذائية الجاهزة للأكل.









2. لا يرش الملح بعد أن ينضج الطعام

لقد سمعنا جميعًا عن عدم رش الملح بشكل إضافي في وجباتنا ولكن في بعض الأحيان نميل إلى التحايل عليه وإضافة الملح ، فقط حتى يكون مذاق طعامنا أفضل. هل تعلم لماذا ينصح بتجنب إضافة الملح بعد طهي الطعام؟ يقال لأنه بمجرد طهي الملح يتغير هيكله الحديدي ويصبح من السهل على أجسامنا هضمه ، ولكن في حالة تناول الملح غير المطبوخ ، يكون الهضم أبطأ ، مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء وزيادة مخاطر الإصابة. أمراض القلب.





في حالة استهلاك الملح غير المطبوخ ، يكون الهضم أبطأ ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.





3. التبديل إلى المخللات والصلصات والباباد باعتدال

فالإفراط في أي شيء ضار ، إن لم يكن كذلك ، فقد حان الوقت الآن للسماح لثقافتنا بأن تنقذ. فيما يلي خدعة بسيطة لتقليل تناول الملح عن طريق إضافة القليل من الملح في طعامنا وإضافة بعض حبات السكر مثل المخللات / الصلصات أو حتى الباباد. والمخللات تجعل مذاق الطعام أفضل ولكن المخللات الحارة تحتوي على الكثير من الصوديوم والدهون المتحولة أيضًا ؛ لذلك ، ممارسة الاعتدال.





تجعل المخللات مذاق الطعام أفضل ولكن المخللات الحارة تحتوي على الكثير من الصوديوم والدهون المتحولة أيضًا.





4. استخدم التوابل والأعشاب

الأعشاب هي الصلصة المثالية لطعامك. لقد كان استخدامًا أقل للملح ومزيدًا من الأعشاب في أطباقك طريقة رائعة للمطبخ. فهي لا تضيف فقط النكهة بل تجعل طعامنا أكثر صحة. تساعد الأعشاب على منع ارتفاع ضغط الدم وتساعد خصائصها المضادة للالتهابات في تعزيز مناعتنا





5. استهلك المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم

من المهم أن تكون على دراية بما تأكله لفهم ما إذا كان مفيدًا للجسم أم لا. لا شك أن الفاكهة والخضروات صحية ؛ ومع ذلك ، يجب على المرء أن يعرف الفواكه والخضروات التي يجب استهلاكها ؛ بمعنى ما إذا كانت تناسب نوع جسمك أم لا. الفواكه مثل البنجر (الأحمر والذهبي) والخضروات مثل السبانخ والجزر ، على سبيل المثال لا الحصر ، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، لذا يجب تناولها باعتدال.





يجب على المرء أن يعرف الفواكه والخضروات التي يجب استهلاكها.

كل الأشياء الجيدة تستغرق وقتًا ، لذلك سوف تتكيف براعم التذوق لديك مع الأطعمة الأقل ملوحة ، وبمجرد حدوث ذلك ، ستلاحظ تغيرات واضحة وإيجابية في صحتك. الملح ليس عدونا كميته. تأكد من قياس كمية الملح التي تتناولها وصحتها لجسمك. التغييرات الصغيرة مثل التحول إلى الطعام الطازج من الأطعمة المصنعة ، والتحقق من القيمة الغذائية قبل شراء أي شيء ، واستشارة أخصائي التغذية ستحدث تغييرات إيجابية في حياتك.



