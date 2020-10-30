اكتشاف 80 نني وصلاح.. تأسيس شركة مساهمة بـ400 مليون جنيه لتطوير نادي غزل المحلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ، إن زيارته لغزل المحلة هي الثالثة، مشيرًا إلى أنه كان يتابع فريق كرة القدم الذي أدى أداء مُبهرا في المباريات الأخيرة بدوري القسم الثاني، نافيا وجود أي نية لتغيير الجهاز الفني.





وأضاف توفيق، أنه مصمم على تطوير الفريق ومنافسته على قمة الدوري المصري، من خلال خطة تطوير، بالاستعانة بخبراء محليين ودوليين، على أنها قد لا تكون الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سيعتمد على إحلال وتجديد قطاع الناشئين وسيعود المحلة لما كان عليه وأكثر، وأن اكتشاف محمد صلاح ومحمد النني الجديد سيكون من داخل غزل المحلة، ويتطلع ليكون هناك 80 «نني وصلاح».





وأضاف، أن جميع دول العالم اتجهت لفصل الأندية عن الشركات حسب قانون الرياضة الصادر في 2017، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة جرى إنشاء "نادي غزل المحلة لكرة القدم" كحق انتفاع لمدة 20 سنة، تعود بعدها الأصول للشركة عن طريق أسهم سيتم طرحها، ومن المتوقع تجميع ما يبلغ 100 مليون جنيه فورًا، لافتا أن التطوير سيكون شاملا لجميع مرافق النادي والملاعب والطرقات والصالات، وكذلك تطوير عقود اللاعبين وإضافة كل ما يجعل الفريق والنادي وناشئيه في مصاف الفرق الكبيرة.





وحيا وزير قطاع الأعمال كبار قدامى لاعبي غزل المحلة، متمثلين في عمرو عبد الله والسياحي، معلنا دعم ملعب النادي بـ50 مليون جنيه كحق انتفاع، وكذلك طرح 100 مليون جنيه للاكتتاب العام، والتكلفة المبدأية ستكون من 350 إلى 400 مليون جنيه.



