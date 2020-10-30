عبدالناصر محمد يقود ثورة التصحيح فى بهلاء العمانى

يواصل الفريق الكروى بنادى بهلاء العمانى تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد وجهازه المعاون مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى تدريباته اليومية استعدادًا للمباراة الأخيرة أمام فريق السويق فى ختام الموسم الكروى الحالى وذلك بعدما تأكد بقاء الفريق فى الممتاز الموسم المقبل.





وقاد عبدالناصر محمد الفريق لتحقيق فوز كبير على مرباط بـ7 أهداف نظيفة فى أول مباراة بعد عودة النشاط الكروى من جديد عقب توقف طويل بسبب جانحة كورونا، ثم التعادل امام فريق عمان ليضمن بهلاء البقاء فى "عمانتل" الموسم الجديد.





وقام الجهاز الفنى بمشاهدة المباريات الأخرة لفريق "السويق" من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف ولوضع خطة عبور المباراة وحصد نقاطها الثلاث لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة وحصد مركز متقدم قبل نهاية البطولة.





واتفق المدير الفنى مع رئيس النادى على اجراء عملية تدعيم بعناصر موهوبة خلال الأنتقالات الصيفية الحالية، خصوصا بعد الإستقرار على قيد 15 لاعب فقط من المقيدين حاليًا فى القائمة بعد عملية "الغربلة" التى قام بها الجهاز الفنى فى ضوء المباريات الأخيرة.





وكان مسؤلى بهلاء قد صرفوا مكافأة اجادة لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى بعد المستوى الطيب الذى ظهروا عليه فى المباريات الأخيرة.