AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالناصر محمد يقود ثورة التصحيح فى بهلاء العمانى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:09 م
عبدالناصر محمد
عبدالناصر محمد
Advertisements
منتصر الرفاعي
يواصل الفريق الكروى بنادى بهلاء العمانى تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد وجهازه المعاون مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى تدريباته اليومية استعدادًا للمباراة الأخيرة أمام فريق السويق فى ختام الموسم الكروى الحالى وذلك بعدما تأكد بقاء الفريق فى الممتاز الموسم المقبل.

وقاد عبدالناصر محمد الفريق لتحقيق فوز كبير على مرباط بـ7 أهداف نظيفة فى أول مباراة بعد عودة النشاط الكروى من جديد عقب توقف طويل بسبب جانحة كورونا، ثم التعادل امام فريق عمان ليضمن بهلاء البقاء فى "عمانتل" الموسم الجديد.

وقام الجهاز الفنى بمشاهدة المباريات الأخرة لفريق "السويق" من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف ولوضع خطة عبور المباراة وحصد نقاطها الثلاث لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة وحصد مركز متقدم قبل نهاية البطولة.

واتفق المدير الفنى مع رئيس النادى على اجراء عملية تدعيم بعناصر موهوبة خلال الأنتقالات الصيفية الحالية، خصوصا بعد الإستقرار على قيد 15 لاعب فقط من المقيدين حاليًا فى القائمة بعد عملية "الغربلة" التى قام بها الجهاز الفنى فى ضوء المباريات الأخيرة.

وكان مسؤلى بهلاء قد صرفوا مكافأة اجادة لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى بعد المستوى الطيب الذى ظهروا عليه فى المباريات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال أيام.. عبدالناصر محمد يبدأ مهمته مع بهلا العمانى بـ4 صفقات مصرية

عرض خرافي لـ حسام حسن مهاجم سموحة

سموحة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود بـ الدوري

غدًا.. عبد الناصر محمد يبدأ رحلته مع نادي بهلا العمانى

اليوم.. عبدالناصر محمد يخوض تدريبه الأول مع بهلا العمانى

عبد الناصر محمد: فرجاني ساسي يتعامل بتعالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

والدة مهاجم كنيسة نيس تكشف تفاصيل لأول مرة.. فيديو

عملة ورقية بقيمة 20 ريالا تشعل غضب الهند من السعودية

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

برفقة خطيبها.. ديانا هشام تتألق فى أحدث ظهور لها

الأهلي والزمالك يريدان اللقب.. تأجيلات الأميرة الحائرة تتلاعب بـ أحلام الجماهير المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الهالوين.. ميس حمدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بـ الحجاب.. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة