زيادة تفشي وباء كورونا بمعظم مقاطعات بريطانيا

يتزايد تفشي فيروس كورونا بشكل أسرع في كل من مقاطعات هال وديربي وباث البريطانية، وفقًا للبيانات الرسمية التي كشفت أن 20 فقط من جميع المقاطعات البالغ عددها 150 في إنجلترا شهدت انخفاضًا في الإصابات الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية شهدت كل من مقاطعات هال وديربي تضاعف في انتشار وباء فيروس كورونا في فترة السبعة أيام الماضية منذ يوم 25 أكتوبر ، حيث قفزت معدلات الإصابة لمدة سبعة أيام إلى 279 و 329 حالة لكل 100 ألف شخص على التوالي.





فما كانت معظم المقاطعات البريطانية التي نمت فيها الأوبئة أكثر ما زالت موجودة في المستوى الأول حيث تطبق فقط قاعدة حظر التجول في السادسة والعاشرة مساءً.





ويتجادل العلماء بأن هذه القواعد ليست صارمة بما يكفي لتقليص تفشي المرض حيث حذر كبار مستشاري الحكومة من أن النمو الحالي لوباء كورونا قاتم للغاية.