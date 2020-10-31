التعليم العالي في أسبوع.. افتتاح عدة مشروعات بجامعة دمياط.. الوزير يتابع سير العمل في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.. وقائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر

الأمريكية أبرزها.. قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفاقيات دولية

وزير التعليم العالي يتابع سير العمل في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة

التعليم العالي" تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بمصر

وزير التعليم العالي يلتقى عددًا من العلماء المصريين بالجامعات اليابانية









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأعمال الإنشائية بجامعة المنصورة اﻷهلية الجديدة وتهنئة المجتمع الأكاديمي والبحثي بالمولد النبوي كمناسبة مباركة على مصر.













افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأحد، عددا من المشروعات الجديدة في جامعة دمياط، كما اطمئن على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، وذلك برفقة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ولفيف من السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.









واستهل الوزير زيارته بأداء تحية العلم مع بعض عمداء الكليات بالإضافة إلى عدد من الطلاب، قبل أن يشارك في اجتماع مجلس جامعة دمياط، والذي استمع فيه إلى شرح تفصيلي عن المشروعات الجديدة التي انتهت الجامعة من إنشائها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تنوي الجامعة البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.













قام الوزير بافتتاح معامل كلية التمريض وشاهد العديد من أجهزة المحاكاة المتطورة، ثم توجه لافتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات وكذلك معامل كلية الهندسة بالجامعة والمجهزة على أحدث مستوى دولي للارتقاء بمستوى الطلاب وتأهيلهم لمواكبة تطورات سوق العمل.









كما افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، مجمع القاعات بالجامعة بإجمالي 40 قاعة ومجمع المدرجات بإجمالي 30 مدرج، كما تابع سير العمل في استكمال منشآت المدرجات الكبيرة ومشروع المباني الإدارية لثمانية كليات بالجامعة، ومبنى الإدارة العامة للجامعة.









وأشاد الوزير خلال الزيارة بالجهود التي تبذلها جامعة دمياط من أجل انتظام سير العملية التعليمية بها، معربا عن سعادته بالمشروعات التي نفذتها الجامعة بكفاءة عالية، ومشددا على ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية والفنية وفقا للجداول الزمنية.









واطمئن الدكتور خالد عبدالغفار على استخدام الجامعة لنظام التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجاري، والالتزام بأعداد الطلاب التي تأتي لمقر الجامعة من خلال الإعلان عن الجداول الدراسي، بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من الحرم الجامعي، مشددا على ضرورة ارتداء أعضاء هيئة التدريس والطلاب للماسك الطبي (الكمامة) طوال فترة تواجدهم بالجامعة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

















وقد تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأعمال الإنشائية بجامعة المنصورة اﻷهلية الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة في محافظة القليوبية.









وتابع الوزير انتظام سير العمل داخل منشآت الجامعة، موجهًا بضرورة الانتهاء من كل اﻹنشاءات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

















وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، بإنشاء 4 جامعات أهلية (جامعة الجلالة - جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة) وتكون جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنويًا في ميزانية الجامعة بالعام التالي.

















وقد عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات اليابانية، وذلك بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، ود. هانى الشيمى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية المصرية فى طوكيو، ود.هانم أحمد الملحق الثقافى فى طوكيو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.













فى بداية الاجتماع، أعرب الوزيرعن سعادته بهذا اللقاء مع العلماء المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية فى النهوض بالعملية التعليمية فى مصر، وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدًا أن هناك طفرة يشهدها التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر فى ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم وزيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى.









وخلال الاجتماع، أطلع الوزير العلماء على جهود الدولة فى مجال النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مستعرضًا أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهى (الدلتا، وبنى سويف، القاهرة الجديدة)، وأنه جار إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلًا عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، فضلًا عن أنه جار تدريب الطلاب بالشركات والمصانع المختلفة، مطالبا بضرورة التعاون مع هذه الجامعات التكنولوجية فى البرامج التعليمية المختلفة.









وتقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص التهاني لقيادات الوزارة والعاملين بها ورؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف لعام 1442 هجريا.









واستكمل الوزارة في بيان لها اليوم "داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يعيد المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والاستقرار.









وفي ضوء الاستفسارات المقدمة من بعض الطلاب وأولياء أمورهم بشأن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بجمهورية مصر العربية، والبرامج الصادر بشأنها قرار ببدء الدراسة بتلك الفروع، أكد د. محمد الطيب القائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والصادر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية، هي:









1. قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل الفرع على البرامج الآتية:-









• برنامج ريادة الأعمال.









• برنامج هندسة التصميم المستدامة.









• برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب.









الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بها بتاريخ 13/1/2019.









2. قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل الفرع على البرامج الآتية:









• الإعلام الرقمي.









• التصميم الجرافيكى.









• العمارة الداخلية والتصميم.









• الهندسة الميكانيكية.









• الهندسة الكهربية والالكترونية.









• علوم الحاسب.









• الهندسة المدنية.









• الحوسبة.









• القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى.









الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بها بتاريخ 21/9/2019.









3. قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية، ويتكون الفرع من الكليات الآتية:









أولا: كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية:-









1. برنامج العلوم الصيدلية.









2. برنامج الصيدلة (Pharm M).

















كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفاقيات دولية، والتي جاءت على النحو التالي:









1- الجامعة الامريكية بالقاهرة.









2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.









3- الجامعة العربية المفتوحة.









4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.









5- جامعة اسلسكا.









6- جامعة برلين الألمانية بالجونة (TU Berlin).









7- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.