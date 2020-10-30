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مرأة

رفقة ابنها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم على السوشيال ميديا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:09 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة رفقة ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت بها هيدي كرم، بقميص جذاب باللون الزيتي، ووضعت إيشارب حول الرقبة بألوان مبهجة ومميزة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون النبيتي اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال ظهورها.

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