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رياضة

زيدان يعلن قائمة فريقه لمواجهة هويسكا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة هويسكا في الدوري الإسباني.

ويستقبل ريال مدريد غدًا السبت نظيره هويسكا، على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الليجا.

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وشهدت القائمة عودة الدولي الدومينيكاني، ماريانو دياز، مُهاجم اللوس بلانكوس، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب عن القائمة داني كارفاخال وأودريوزولا بسبب الإصابة، إلى جانب مارتن أوديجارد.

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتويبي.

خط الدفاع: ميليتاو، فاران، سيرجيو راموس، ميندي، سانتوس، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد، بنزيما، يوفيتش، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز.

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