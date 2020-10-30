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أخبار العالم

رغم الخلاف القوي.. رئيس وزراء اليونان يعزي أردوغان في ضحايا زلزال إزمير

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:58 م
رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
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قسم الخارجي
هاتَفَ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية زلزال قوي ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، اليوم الجمعة.

وقال رئيس وزراء اليونان في تغريدة على "تويتر": "اتصلت منذ قليل بالرئيس أردوغان للإعراب عن تعازيي بالخسارة المأساوية للأرواح جراء الزلزال الذي ضرب كلا بلدينا".

وتابع "أيا كانت الخلافات بيننا.. هناك أزمنة يجب خلالها على شعبينا الوقوف إلى جانب بعضهما بعضا".

وضرب زلزال بقوة  6.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 6 قتلى، ووصول عدد المصابين إلى 202.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بانهيار 6 مبان في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".

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