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فن

مهرجان دولي يختار عمر كمال لإحياء حفل ختامه في الغردقة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:32 م
عمر كمال
عمر كمال
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سعيد فراج
اختارت إدارة مهرجان برايتون الدولي الرابع، المطرب عمر كمال؛ لإحياء حفل ختام المهرجان، والذي يقام هذا العام فى أحد أكبر فنادق الغردقة، في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر المقبل، وذلك فى احتفال كرنفالى كبير يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات وغيرها.

وأعرب عمر كمال عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، وذلك من خلال تصويره فيديو، أعلن فيه عن مشاركته بالمهرجان وتم نشره عبر صفحات برايتون على مواقع التواصل الاجتماعى. 

وأكد المهندس أحمد فراج  رئيس المهرجان، أن إختيار مدينة الغردقة لإقامة المهرجان جاءت رغبة من إدارة المهرجان والمشاركين فيه، في المساهمة منهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية المصرية، ودعوة التجار إلي زيارة المدينة، فضلًا عن مشاركة الفنانين فى هذا المهرجان؛ ايمانًا بأهمية الفنان والرسالة الذى يقوم بها تجاه المجتمع والوطن.

وقد شارك فى المهرجان فى السنوات السابقة، العديد من نجوم الرياضة، والفن مثل "مجدى عبد الغنى وعلاء مرسى واسماعيل الليثى وطاهر أبو ليلة وحسن الهلالى وغيرهم.

ومن المقرر أن تقدم فعاليات المهرجان هذا العام، الإعلامية مديحه عاشور.

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