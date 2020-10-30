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أخبار العالم

زلزال جديد يضرب تركيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:03 م
زلزال جديد بقوة 5.1
زلزال جديد بقوة 5.1 يضرب سواحل تركيا
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قسم الخارجي
وقع زلزال جديد بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر في بحر إيجة قبالة سواحل محافظة آيدن التركية، وفقا لوكالة الأناضول.

وضرب زلزال بقوة  6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 6 قتلى، ووصول عدد المصابين إلى 202 مصاب.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

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