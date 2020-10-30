ضبط ساعات مرصعة بالأحجار الكريمة مهربة مع راكب بمطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب تهريب ٣ ساعات ماركة رولكس مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة من المتوقع ان يتم تثمينها بمبالغ باهظة جدا.





كانت وردت معلومات للدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي من مصادر سرية بان احد الركاب يزمع تهريب الساعات قادم علي الطائرة الهولندية القادمة من امستردام، فاصدر "موسي" تعليماته لأسامة دياب مدير ادارة الجمرك المنوب بمبني الركاب رقم ٢ بتفتيش ركاب الطائرة بدقة وخاصة الراكب المطلوب، وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب تلك الطائرة استوقف صبري حسنين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة وبصحبته أربعة حقائب متنوعة الأحجام وبمناظرة جواز سفره تبين انه نفس الراكب المطلوب.





وبسؤاله اكثر من مرة عما اذا كان يحمل معه او في حقائبه ما يجب الافصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فاجاب بالنفي، وبعرض الأمر علي احمد ابو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ قام بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بالخط الأخضر للتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ساعة باحدي الحقائب، وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة عماد حسين وتامر عبدلله مأمورا الجمرك تم ضبط الساعات الرولكس المرصعة بالفصوص.



