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رياضة

بعد إصابة فان دايك بالصليبي .. ليفربول يتمسك بضم صخرة إفريقيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:21 م
فان دايك
فان دايك
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مجدي سلامة

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع صخرة افريقيا، خاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي، وذلك خلال الإنتقالات الشتوية الجارية.

وحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ليفربول سيحاول حسم صفقة كوليبالي، للانتقال إليه قادما من نابولي في شهر يناير 2021، بعد إصابة الهولندي فان دايك بالرباط الصليبي.

وأفادت الشبكة أن مسؤولي ليفربول يريدون الدخول في محادثات مع نظائرهم في نابولي خلال الميركاتو الشتوي القادم لبحث إمكانية نقل كوليبالي إلى الأنفيلد.

وكان بطل أوروبا قد دخل في مفاوضات الصيف الماضي من أجل ضم المدافع السنغالي ، ولكنه لم يحسم الصفقة في النهاية.

ويعانى فان دايك من تمزق في أوتار الركبة وخضع لعملية جراحية ناجحة ، مما يعني ابتعاده عن الملاعب لأشهر طويلة.

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