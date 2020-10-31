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توك شو

لأول مرة الفنانة يسرا تكشف عن اسمها الحقيقي ..فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
يسرا
يسرا
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة يسرا، إن إسمها الحقيقي "سيفين"، مشيرة إلى أن شخصية يسرا وسيفا أصبحوا شخصية واحدة، معقبة "يسرا اللى قدام الناس فيها نجومية .. ولكن سيفا مع نفسها أو مع صحابها بس مش قدام الناس".


وأضافت «يسرا» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، انها لم تعرف أسم يسرا المكتوب علي شهادة ميلادها الا عندما كبرت فى السن وقرروا ان يقوم بعمل أسم فني لها فعندها أخبرها والدها باسم يسرا.


وتابعت يسرا، قائلة "الوجع كتير وكبير فى حياتي وعلي مراحل مختلفة .. وأوجاع حالاتها تختلف .. يعني كل وجع حالته يختلف عن التاني .. وان مع الوقت ومع الزمن والتجارب والسن بيخليكي تحسي أن نوع الوجع مختلف عن البداية".


وأوضحت الفنانة يسرا، أن والدها أخذها من المدرسة الي منزله لانه كان منفصلا عن والدتها وكان ذلك الوقت في شم النسيم، مضيفة أنها دائما كنت تعند معه عندما يقوم بفتح الكتب الخاصة بها ويسألها، معقبة "دا كان عند واقسي تعبير أو رد فعل ليا اقدر اقوم بيه فى الوقت دا".


وأشارت إلى أن والدها أخذها بالغصب من اللمدرسة وليس بإرادتها، قائلة "لو كان بايدي مكنتش روحت .. ياريته كان بايدي .. وانا كبرت واتوجعت واتقهرت".

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