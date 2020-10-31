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أخبار العالم

تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربي البلاد إلى 20 شخصا، وارتفاع الجرحى إلى 786 مصابا. 

وقالت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان "الزلزال أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 786 آخرين".

وبحسب الوكالة يعمل بمكان الزلزال 3204 منقذ و20 كلب بحث و450 سيارة.

وأمس الجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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