تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربي البلاد إلى 20 شخصا، وارتفاع الجرحى إلى 786 مصابا.





وقالت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان "الزلزال أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 786 آخرين".





وبحسب الوكالة يعمل بمكان الزلزال 3204 منقذ و20 كلب بحث و450 سيارة.



