AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأسود.. سوار النجار تبرز قوامها الرشيق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
سوار النجار
سوار النجار
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة سوار النجار صورة جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار، بإطلالة مميزة ترتدي سترة  باللون الأسود وبنطال بنفس اللون الذى يبرز جمالها، كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج الناعم الذي يلائم بشرتها" وعلقت قائلة "وحشتوني"

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببنطال ممزق.. سوار النجار بإطلالة تكشف عن جمالها

بـ ماكياج جذاب.. سوار النجار تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

تاج راسي اللي تعبت وسهرت علينا.. سوار النجار تهنئ والدتها بعيد ميلادها

أنا هدية العمر.. سوار النجار تستعرض جمالها عبر إنستجرام

أحن أخت في العالم.. سوار النجار تحتفل بعيد ميلادها مع شقيقتها إيناس

بمختلف الإطلالات.. سوار النجار تبرز جمالها بفيديو جديد

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

عمرو زكي بصحبة مؤمن زكريا ويوسف اوباما.. شاهد

للحفاظ على بطارية الهاتف من التلف.. أفضل 5 طرق للشحن الصحيح

لأول مرة.. يسرا تكشف تعامل زوجة أبيها لها.. فيديو

بنفس الفستان.. ابنة رانيا يوسف تظهر بدون بطانة في الجونة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور