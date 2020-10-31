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فن

تفاصيل زواج درة على هاني سعد فى الجونة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
خطفت الفنانة درة الأنظار بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وذلك لأول مرة، بعد أن غابت عن حضور فعاليات المهرجان استعدادا للزواج بعد أيام.

درة رفضت الإدلاء بأي أحاديث لوسائل الإعلام المتواجدة بمهرجان الجونة، تحاشيا لسؤالها عن تفاصيل زواجها من المصمم هاني سعد.

كان الثنائي درة وهاني قد جمعتهما صداقة منذ فترة، وتطورت إلى قصة حب، لكنهما أخفيا تفاصيلها حتى قرروا الزواج في مدينة الجونة بعد ختام فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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