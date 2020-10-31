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ديني

اليوم.. انطلاق أعمال مؤتمر الوعي الفقهي بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
اليوم.. انطلاق أعمال
اليوم.. انطلاق أعمال مؤتمر الوعي الفقهي بكلية الشريعة والقان
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محمود ضاحي
تنطلق اليوم بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، أعمال مؤتمر الأزهر الشريف، تحت عنوان "الوعي الفقهي والقانوني وأثره في تحقيق التعايش السلمي"، بمشاركة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من كبار علماء الأزهر.

ويناقش المؤتمر عددًا من البحوث المهمة لإرساء ثقافة السلام والحوار وتحقيق التعايش السلمي، من أبرزها: التعاون الدولي في تجريم المساس بالشعائر الدينية وأثره في تحقيق التعايش السلمي، دور القانون الدولي في تفعيل الوعي القانوني وتحقيق التعايش السلمي، واجب المحافظة على النظام العام وأثره في تحقيق التعايش السلمي.

كما يناقش دور الفقه المقارن في تنمية الوعي الفقهي وترسيخ أسس التعايش السلمي، أثر العبادات الإسلامية في تحقيق التعايش السلمي، المؤسسات الدينية والإعلامية وأثرهما على التعايش السلمي، التعايش السلمي وأثره في التنمية العلمية، أثر التعايش السلمي في التنمية الاقتصادية.

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