الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق السادس من نوفمبر تحت عنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة" .



وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، في تصريحات ، اليوم السبت، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية ، وأن سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف ، وما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.



ووجه وزير الأوقاف ، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وأضاف أننا نثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .