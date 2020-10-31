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ديني

الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أ ش أ
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق السادس من نوفمبر تحت عنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة" .

 وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، في تصريحات ، اليوم السبت، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية ، وأن سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف ، وما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.

ووجه وزير الأوقاف ، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وأضاف أننا نثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

الجدير بالذكر أن موضوع خطبة الجمعة الماضية كان تحت عنوان (النبي القدوة "صلى الله عليه وسلم" معلما) .

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