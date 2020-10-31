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أخبار العالم

بنسبة 84.39%.. جون ماغوفولي يفوز برئاسة تنزانيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
جون ماجوفولي
جون ماجوفولي
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أمينة الدسوقى
فاز الرئيس التنزاني المنتهية ولايته جون ماغوفولي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي، حيث حصل على نسبة 84.39% من الأصوات، وفقا للنتائج التي أعلنتها مساء الجمعة اللجنة الانتخابية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية "سيميستوكل كيجاج"، إن جون ماغوفولي المترشح عن حزب "شامبا شا مابيندوزي" (حزب الثورة) الحاكم في البلاد "حصل على أغلبية الأصوات، وفاز بالانتخابات الرئاسية".

فيما حصل المنافس الرئيسي لماغوفولي المحامي تيندو ليسو مرشح حزب "شاديما" على نسبة 13.03%، فيما توزعت باقي النسب على المترشحسن ال13 الآخرين.

كما فاز حزب "شامبا شا مابيندوزي" بكل مقاعد البرلمان تقريبا (264 مقعد) في الانتخابات التشريعية التي جرت مع الانتخابات الرئاسية حسب النتائج الاخيرة التي نشرتها اللجنة الانتخابية. 

غير أن المعارضة رفضت الانتخابات بكاملها بدعوى "حدوث تزوير بالجملة"، كما ألقت السلطات التنزانية القبض على زعيم المعارضة في جزيرة زنجبار حسبما قال حزبه، بعدما دعا إلى مظاهرات ضد المخالفات المزعومة في الانتخابات.

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