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سيارات

مواصفات وأسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في السوق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت شيفروليه في مصر، طرح موديل كابتيفا الرياضي 2021 متعدد الاستخدامات العائلية بالسوق المحلي المصري.
 
تتميز السيارة بمحرك 1500 سى سى تربو وبقوة 148 حصانا 4 سلندر، وتتسارع من 0 إلى 100كم فى غضون 9.5 ثانية، وتأتى بمحرك أتوماتيك من نوع CVT و تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.
 
ويبلغ ارتفاع السيارة 185 مم، وتعد السيارة اقتصادية فى استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.4 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 52 لتر.

ويبدأ سعر السيارة في مصر من 324.000 ألف جنيه، ويصل إلى 389.990 ألف جنيه فى أعلى فئة للسيارة.

يذكر أن شيفروليه كشفت في الفترة الأخيرة عن ماليبو والتي  كانت منافس لسيارات مازدا 6 لاناقتها وسعرها  ، ولكن شيفروليه قررت أن تجعل السيارة أكثر تميز هذا العام .

وظهرت السيارة ماليبو هذا العام بهيكل أكثر انسيابية، ويحمل طابع هجومي ورياضي بنفس الوقت، كما بفضل هذا التصميم حاول من خلاله شيفروليه إبراز معالم الشبك الأمامي والمصابيح وانحناءات الهيكل.

وتتميز Malibu التي ظهرت العام الجاري بهيكل أكثر انسيابية، يحمل طابعًا هجوميًا ورياضًا بنفس الوقت بفضل التصميم الذي حاولت من خلاله شيفروليه إبراز معالم الشبك الأمامي والمصابيح وانحناءات الهيكل.

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