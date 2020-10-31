مدبولي يزور العراق للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة.. وإمارة مكة المكرمة تكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بأبواب الحرم.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية

الصحف السعودية:

ضربات جديدة للرقابة السعودية.. نزاهة: إيقاف قاضٍ ووكيل إمارة سابق وأحد منسوبي الهيئة

الاستنكارات الدولية تنهال على الدوحة بعد «فضيحة المطار».. وقطر في مأزق!

زعيم المعارضة التركية: أردوغان متناقض وخبيث

فرنسا: توقيف رجل ثالث على ذمة التحقيق في هجوم نيس

بلجيكا: فصل مدرّس عرض رسومًا مسيئة للنبي محمد على تلاميذه

فيلادلفيا تعود لحظر التجول وانتشار الحرس الوطني بعد اضطرابات









تناولت الصحف السعودية موضوعات شتى، ركزت فيها على قضية اقتحام شخص بسيارته لباحة الحرم المكي الشريف والخطوات العاجلة التي اتخذتها السلطات، علاوة على آخر المستجدات الدولية.









مدبولي

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بد أ اليوم زيارة للعاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.









ويشارك الدكتور مدبولي في منتدى الأعمال الذي سيقام على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والعراقيين، حيث من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة مباحثات ولقاءات مع المسئولين العراقيين.









واقعة اقتحام سيارة لباحة الحرم المكي

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى، واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، وجار إحالته للنيابة العامة.









مكافحة الفساد بالسعودية

وذكرت "عكاظ"، أن مصدا مسئول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية صرح بأن الهيئة باشرت مؤخرًا (123) قضية جنائية، وكان أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:









وجرى إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.









وبالتعاون مع وزارة العدل جرى إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالي قدرها (169.233.000م2) مئة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ «عضو مجلس شورى سابق» ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.









وتم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت (400.000.000) أربعة مئة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.









أزمة قطر

من ناحية أخرى، قالت "عكاظ": "انهالت الاستنكارات الدولية على ما حدث أخيرًا في مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، من فحوصات قسرية بحق مسافرات أستراليات كنّ على متن إحدى طائرات الخطوط القطرية للطيران، ما دفع مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى الاعتراف بوقوع أخطاء أثناء عمليات الفحص المذكورة"، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة أثناء بحث وتفتيش عدد من المسافرات.









ورغم المحاولات القطرية لاحتواء الأزمة، إلا أن التنديد الدولي بالواقعة ظل يتوسع بشكل كبير، فبعد أستراليا ونيوزيلندا، دخلت بريطانيا على الخط، إذ أعلن دبلوماسيون بريطانيون، (الجمعة)، أن سيدتين من رعايا بلادهم قد تعرضتا للفحص القسري بمطار الدوحة، مؤكدين تقديم شكوى رسمية ضد قطر والخطوط الجوية القطرية.









المعارضة التركية

وعن تركيا هاجم زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو، بشدة الرئيس رجب أردوغان، مؤكدًا أن خطاباته وطريقة عيش عائلته تظهر حالة من الازدواجية والخبث.









وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري حالة الترف التي تعيشها عائلة أردوغان، وقال أوغلو في كلمة له: «عندما يموت أطفال في هذا البلد من الجوع كالطفلة كوبرا، التي توفيت في مدينة سامونغ بسبب قلة التغذية، وتقوم زوجتك بحمل حقيبة سعرها يقارب 50 ألف دولار، ثم تخرج إلى الناس، وتدعوهم لمقاطعة البضائع الفرنسية، عليك أن تعلم أنه يجب عليك أولًا أن تكون مثالًا للمجتمع».









رجل ثالث

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": "أفاد مصدر قضائي فرنسي اليوم، السبت، بأن رجلا ثالثا مقربا من المشتبه فيه، الذي أوقف مساء أمس، الجمعة، وضع في الحبس على ذمة التحقيق في إطار هجوم نيس في جنوب شرقي فرنسا".









وكان الشاب البالغ 33 عاما حاضرا خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء أمس (الجمعة) لمنزل مشتبه فيه ثان كان على تواصل مع المنفذ عشية الهجوم. وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحاول توضيح دوره في كل ما حصل».









ما فعلت بروكسل مع مدرس مسيء؟

وأوقِف مدرّس عن العمل هذا الأسبوع في بروكسل عاصمة بلجيكا، بسبب عرضه على تلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عامًا، رسمًا مسيئًا للنبي عليه الصلاة والسلام، نشرته صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية.









وعَلِم مدير المدرسة بمبادرة المُدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة بأعضاء المجلس البلدي. وقال المتحدّث باسم منطقة مولينبيك رشيد البرغوثي إنّ السلطة المعنيّة استمعت إلى المدرّس، يوم الخميس الماضي، وقد تمّ فصله.













حظر تجوال بفيلادلفيا

من أمريكا، فُرض حظر للتجوّل مجدّدًا في فيلادلفيا مساء أمس، الجمعة، مع انتشار قوّات الحرس الوطني في أكبر مدن بنسلفانيا إثر اضطرابات اندلعت على خلفيّة مقتل رجل أسود برصاص الشرطة، الاثنين.









وكتب رئيس بلديّة المدينة جيم كيني: «لن يتمكّن الناس من الخروج إلّا للعمل أو إذا احتاجوا إلى مساعدة طبّية أو مساعدة عاجلة، أو للإدلاء بأصواتهم».



