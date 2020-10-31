وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بالتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات من بنك ناصر..غدا

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتطبيق حزمة إجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر من مختلف فروح بنك ناصر غدا.





وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بأنه بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يبدأ غدا تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الاخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.





وأضاف عشماوى أنه تم إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.



