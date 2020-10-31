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رياضة

أحمد فتحي يقود الأهلي للمرة الأخيرة أمام طلائع الجيش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:48 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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عبدالله هشام
يقود أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي ، الفريق أمام طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وستكون مباراة طلائع الجيش الأخيرة لأحمد فتحي مع النادي الأهلي بعدما فشل الثنائي في الوصول لحل بشأن تجديد التعاقد وانتقال الجوكر إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

ووافق طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لإقامتها على ملعب إستاد الأهلي we السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

ومن المتوقع ان يبدأ موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - عربي بدر

الوسط: محمد فخري - أليو ديانج. - جيرالدو

الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا" - أليو بادجي- وليد سليمان

ويسلم اليوم، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني درع الدوري الممتاز، في احتفالية النادي الأهلي باعتباره بطل المسابقة المحلية رقم ٤٢ في تاريخ بطولات المارد الأحمر على هامش مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.

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