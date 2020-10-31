لـ مقارنة التطبيقات.. جوجل تتيح ميزة جديدة للعثور على التطبيق المناسب

تختبر شركة جوجل Google الأمريكية، ميزة جديدة والتي ستوفر لمستخدمي هواتف أندرويد إمكانية مقارنة بين عدد من التطبيقات المتشابهة على متجر بلاي، حتى يتمكنوا من تحديد واختيار أفضل تطبيق يلبي متطلباتهم.





وبحسب ما ذكره موقع "firstpost"، سيقوم متجر جوجل بلاي Google Play ، في هذه المقارنة باستعراض جموعة واسعة من فئات التطبيقات المختلفة مع عدد من النقاط مثل سهولة الإستخدام والتقييمات وعدد التنزيلات لكل تطبيق من أجل توضيح شعبيته إلى جانب الميزات التي يمتلكها كل تطبيق.









ووفقا لما ذكره موقع "Android Police" التقني، يظهر قسم "مقارنة التطبيقات Compare apps"، في متجر جوجل بلاي في قوائم التطبيقات الفردية بالقرب من أسفل صفحة التطبيق، ستجده أسف قسم " التطبيقات المشابهة Similar apps" في الصفحة.





وتلك البيانات التي تعرض بجانب كل تطبيق تأتي من الأسئلة البسيطة التي تطرحها Google على الأشخاص الذين يكتبون مراجعات عن التطبيق في المتجر.





ويعرض قسم مقارنة التطبيقات قائمة بالتطبيقات الشائعة المشابهة للقائمة الحالية التي يبحث عنها المستخدم، وتستند المقارنة إلى أشياء تشمل سهولة الاستخدام، إذا كان التطبيق يدعم ميزات مثل التشغيل دون اتصال بالإنترنت والإرسال.





وذكر التقرير، أن تقتصر ميزة المقارنو حاليا على عدد قليل من مشغلات الوسائط الشهيرة، وتتوفر ميزة تطبيق المقارنة في الإصدار التجريبي من متجر جوجل بلاي والذ يحمل الرقم 22.4.28، والتي سيتم طرحها قريبا لجميع مستخدمي أندرويد.





جدير بالذكر أن شركة جوجل أزالت مؤخرا ثلاثة تطبيقات للأطفال من منصة جوجل بلاي، بعد أن أوضح تقريرا أنها انتهكت سياسات جمع البيانات الخاصة بعملاقة التكنولوجيا.





وقد جمعت التطبيقات الثلاثة وهي: Princess Salon و Number Coloring و Cats u0026 Cosplay، أكثر من 20 مليون عملية تنزيل مشتركة على متجر جوجل بلاي.