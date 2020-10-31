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تكنولوجيا

بدون سبب..آبل تحذف تطبيق Google Pay من متجرها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
بدون سبب..آبل تحذف
بدون سبب..آبل تحذف تطبيق Google Pay من متجرها
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قسم التكنولوجيا
في حدث غير متوقع و بدون أى مقدمات، أصبح تطبيق Google Pay غير متاح بعد الآن على متجر آبل الرسمي app store، بعدماةقمات الأخيرة بحذفه نهائيًا، ويبدو أن السبب فى ذلك لتوفير تطبيقات بديلة لها صلة بها، كعادة شركة آبل.

وبحسب  موقع indiatoday، قد تم دعوة المستخدمين لاستخدام تطبيقات Paytm و PhonePe بديلة لتطبيق جوجل، حيث يظر التطبيقان بمحرد البحث عن التطبيق الأصلى.

وللعلم هذه المرة ليست الأولى فقد سبق و تم حذف Paytm من منصة Google Play الرسمية الخاصة بتطبيقات جوجل منذ بضعة أسابيع.

وبحسب شركة جوجل، تم إزلة التطبيق الخاص بها من متجر آبل لإصلاح مشكلة ما على حد قولها، كما أن المشكلة تم رصدها فقط على متجر تطبيقات iOS، بينما لم تظهر المشكلة إطلاقاُ على متجر أندرويد.

وقال المتحدث باسم جوجل إن مستخدمي آيفون قد يواجهون بعض المشكلات فى في دفع معاملاتهم، و أن فرق الدعم الخاصة بالشركة تعمل على إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه بمجرد إصلاح المشكلة، يمكن للمستخدمين تحميل النسخة الجديدة من تطبيق Google Pay على  App Store مجددًا.

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