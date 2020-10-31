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تكنولوجيا

بسبب زيادة الطلب عليه..آبل تضاعف إنتاجها من آيفون 12

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
ايفون
ايفون
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قسم التكنولوجيا

أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة التقنية فى العالم منتصف الشهر الجاري أحدث هواتفها الذكية وهو آيفون 12، فى نسختين هما iphone 12 و iphone 12 pro، ومع زيادة الإقبال على مبيعات آيفون 12 بشكل ضخم و غير متوقع، فررت الشركة مضاعفة إنتاج الهاتف.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، جاءت زيادة الطلب علي الهاتف بشكل كبير، مما دفع الشركة لطلب تسريع عمليات انتاج iphone 12 و مضاعفتها، لإنتاج أكثر من 2 مليون وحدة، لتغطية الطلبات.

و السبب فى ذلك أن آيفون 12 يأتى بشاشة من نوع OLED، بالإضافة لشبكات إتصال الجيل الخامس 5G، مع التصميم المسطح والرفيع الجديد المستوحي من آيفون 5.

طلبت آبل زيادة انتاج آيفون 12 من 50 إلى 85 مليون وحدة، ومن المتوقع أن يصل عدد الشحنات أكثر من 240 مليون في شحنة 2021، الأمر الذى قد يجعل سلسلة آيفون 12 الأفضل فى تاريخ مبيعات شركة آبل.

وكشف محلل آبل الشهير، مينج تشي كو، أن الطلبات السبقة لجهاز آيفون 12  وآيفون 12 برو، بلغت حتى الآن حوالى 9 مليون وحدة، و أضاف أن العديد سيزيد عقب إصدار آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس.

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