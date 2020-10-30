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تكنولوجيا

الحق عرض الجمعة.. اشتر آيفون 7 نسخة 256 جيجابايت بـ 2370 جنيهًا فقط

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
الحق عرض الجمعة..
الحق عرض الجمعة.. اشتر آيفون 7 نسخة 256 جيجابايت بـ2370 جنيه
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كريم جمال
لطالما أراد عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون إقتناء أحد إصداراته صغيرة الحجم حيث الأداء القوي و التصميم الأنيق، بالإضافة لأفضل نظام تشغيل يضمن سلاسة مطلقة فى الإستخدام، ومن أبرزها آيفون 7، الذى يمكنك الحصول على نسخة منه بأقل من نصف سعره.

وبحسب تك رادار التقني، قدم موقع ايباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone سعة 256 جيجابايت مقابل 151 دولارًا أمريكي فقط، ما يعادل 2370 جنيهًا مصريًا.

يمكنك شراء نسخة 256 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود اللامع بفضل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14 ، ومقاوم للماء والغبار.

يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

و يمتلك هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.

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