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مرأة

بعد إصابة عايدة عبد العزيز.. أسباب خطيرة وراء مرض الزهايمر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:33 م
الفنانة عايدة عبد
الفنانة عايدة عبد العزيز
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آية التيجي
بعد تصريح نجل الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز ، بإصابتها بـ مرض الزهايمر، ذكر عدد من العلماء أن مرض الزهايمر يحدث لبعض الأشخاص بسبب مجموعة من العوامل الجينية والبيئية المتعلقة بأسلوب الحياة، التي تؤثر على الدماغ مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

وتحدث الإصابة بـ مرض الزهايمر في أقل من 1 بالمائة، بسبب تغيرات جينية محددة تضمن فعليا أن يصاب الشخص بالمرض، ويمكن أن تبدأ الإصابة بمرض الزهايمر في منتصف العمر.


والأسباب المحددة للإصابة بـ  مرض الزهايمر غير مفهومة تماما، ولكنها في الأساس بسبب مشكلة في بروتينات الدماغ التي تفشل في العمل بشكل طبيعي وتعوق عمل خلايا الدماغ (الخلايا العصبية)، وتطلق سلسلة من البروتينات السامة، مما يجعل الخلايا العصبية تتعرض للتلف، و تفقد الإتصال مع بعضها البعض، وفي النهاية تؤدي إلى موتها.

ويبدأ التلف في أغلب الأحيان في المنطقة المتحكمة الذاكرة في الدماغ، ولكن تبدأ العملية قبل ظهور الأعراض الأولى بأعوام ، حيث ينتشر فقدان الخلايا العصبية، مما يجعل المخ ينكمش بشكل كبير ليصل في النهاية إلى المراحل الأخيرة من مرض الزهايمر.

ويركز الباحثون على الدور الذي يلعبه نوعان من البروتينات، وهما المسببان الرئيسيان في الإصابة بـ مرض الزهايمر، وهما:

1- اللويحات:
بيتا-أميلويد وهو بروتين عندما يفرز في المخ، ويتجمع معًا يكون له تأثيرًا سامًا على الخلايا العصبية، وتعيق الاتصال من خلية لأخرى، وتشكل هذه العناقيد ترسبات أكبر تسمى لويحات أميلويد.

2- بروتين تاو:
وتلعب بروتينات تاو دورًا في الدعم الداخلي للخلية العصبية ونظام النقل الخاص بها لحمل العناصر الغذائية والمواد الأساسية الأخرى لخلايا المخ، في مرض الزهايمر، يتغير شكل بروتينات تاو وتنظم نفسها في بنيات تسمى الحبائك العصبية الليفية، بحيث الحبائك نظام النقل وتكون سامة للغاية عندما تترسب في المخ.

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