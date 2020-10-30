بعد إصابة عايدة عبدالعزيز.. أسباب خفية لـ مرض الزهايمر

تصدرت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد التصريحات الأخير لنجلها -شريف أحمد عبد الحليم- الذي كشف عن حكايتها بعد الإصابة بـ الزهايمر، وأكد أن لا أحد من الوسط الفني يسأل عنها.





ويعتقد العلماء أن مرض الزهايمر بالنسبة لمعظم الناس ناتج عن مجموعة من العوامل الجينية ونمط الحياة والعوامل البيئية التي تؤثر على الدماغ بمرور الوقت.





ووفقا لموقع mayo clinic في أقل من 1%، يحدث مرض الزهايمر بسبب تغيرات جينية محددة تضمن فعليًا إصابة الشخص بالمرض وعادة ما تؤدي هذه الحوادث النادرة إلى ظهور المرض في منتصف العمر.





الأسباب الدقيقة لمرض الزهايمر ليست مفهومة تمامًا ، ولكن في جوهرها مشاكل بروتينات الدماغ التي تفشل في العمل بشكل طبيعي وتعطل عمل خلايا الدماغ (الخلايا العصبية) وتطلق العنان لسلسلة من الأحداث السامة وتتلف الخلايا العصبية وتفقد الروابط مع بعضها البعض وتموت في النهاية.





غالبًا ما يبدأ الضرر في منطقة الدماغ التي تتحكم في الذاكرة ، لكن العملية تبدأ قبل ظهور الأعراض الأولى بسنوات، وينتشر فقدان الخلايا العصبية في نمط يمكن التنبؤ به إلى حد ما إلى مناطق أخرى من الدماغ بحلول المرحلة المتأخرة من المرض ، تقلص الدماغ بشكل كبير.